Mirror: стало известно о попытке подсмотреть медзаписи Кейт Миддлтон

Записи в медкарте Кейт Миддлтон вызвали грандиозный скандал: новые подробности
Кейт Миддлтон. Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
За судьбой принцессы наблюдает весь мир

В Британском королевстве все неспокойно. Вот уже который месяц местные жители, да и обыватели из других стран пытаются понять, что произошло с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон. Недавно всплыла информация о новом инциденте, связанном с ее именем. Грандиозный скандал разыгрался вокруг Лондонской клиники, где принцесса проходила лечение.

Несколько месяцев назад было объявлено, что у Кейт Миддлтон есть серьезные проблемы со здоровьем, поэтому ей требуется операция на брюшной полости. После этого принцесса ушла на реабилитацию, но так с нее и не вернулась. На фоне исчезновения монаршей особы поползли разнообразные слухи вплоть до того, что любимица британцев чуть ли мертва.

Новый скандал разгорелся вокруг записей в медицинской карте представительницы королевского семейства. Оказалось, что недобросовестные сотрудники Лондонской клиники пытались завладеть информацией, которая содержится в этом персональном документе.

Руководство клиники уже передало сведения о неприятном инциденте куда следует. По поводу произошедшего началось расследование. Королевская семья продолжает держать в тайне происходящее с Кейт Миддлтон, а верные поклонники надеятся, что их принцесса скоро выйдет в свет.

Ранее в российском МИД сделали громкое заявление о Кейт Миддлтон.

Источник: The Mirror ✓ Надежный источник
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