Никита Кологривый задержан в Новосибирске после дебоша

Укусил и трогал за интимные места: Кологривый устроил дебош в Новосибирске
Никита Кологривый. Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Агент звезды уже прокомментировала ситуацию

Громкий инцидент произошел в Новосибирске. Там местным правоохранителям пришлось разбираться в некрасивой истории, главной звездой которой стал артист Никита Кологривый. Молодого человека обвиняют в непристойном поведении в одном из новосибирских ресторанов.

Звезда нашумевшего телесериала "Слово пацана" отдыхал в заведении, но в какой-то момент решил, что ему нужна женская ласка. По крайней мере, именно в этом артиста обвинила официантка, которой не повезло оказаться в центре внимания развеселившегося Кологривого.

Утверждается, что молодой человек подошел к девушке, улегся к ней на колени, а затем начал трогать за интимные части тела. Девушка уверяет, что любимец публики пытался склонить ее к близости, но получил строгий отказ. Строптивость официантки вывела звезду из себя. Девушка пожаловалась, что отверженный Никита сильно укусил ее за ногу, а затем устроил дебош в ресторане.

На кадры попал момент с разборками, в которых участвует мужчина, до боли похожий на Никиту Кологривого. Ассистент молодой звезды по имени Алла уже вышла на связь и сообщила, что данный инцидент полностью улажен и не стоит внимания прессы, мол, журналисты сами раздули шумиху из не особо примечательного случая. Позже стало известно, что артиста задержали,ему грозит арест на 15 суток за мелкое хулиганство.

К слову, до этого Никита Кологривый засветился в другом скандале в Новосибирске.

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
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