Роуз Хэнбери ответила на слухи о романе с принцем Уильямом

Вероятная любовница принца Уильяма сделала важное заявление
Принц Уильям. Фото: royal.uk
Слухи о неверности будущего короля ходят несколько лет

Слухи вокруг болезни Кейт Миддлот не утихают, теперь журналисты и публика стали строить теории, что принцессе стало хуже после того, как она узнала об измене супруга. Во второй раз.

Сплетники утверждают, что якобы еще несколько лет назад у Уильяма был роман Сарой Роуз Хэнбери, маркизой Чолмондели, которая по совместительству является и подругой Кейт. Начали поговаривать, будто бы долгое время она скрывала ото всех, что родила внебрачного сына наследнику престола и даже вышла замуж по расчету. А не так давно подала на развод, что всколыхнуло прошлые чувства с принцем Уэльским.

На слухи отреагировала и сама маркиза. По ее словам, подобные заявления в ее адрес являются "абсолютной ложью". Давать более расширенные комментарии она отказалась.

Ранее в британской прессе появилось свежее фото Кейт Миддлтон после пропажи. Ее заметили выходящей из любимого магазина вместе с супругом. На снимках принцесса была одета в черные куртку и штаны, она широко улыбалась. Многие при этом обратили внимание на худобу монаршей особы, которая по слухам страдает от булимии.

Ситуацию с исчезновением Кейт Миддлтон даже прокомментировали в российском МИД. Комментарий на эту тему дала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Источник: Business Insider
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