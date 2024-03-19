Рудченко: SHAMAN пропустил концерт с Путиным из-за плотного графика

Многие рассчитывали увидеть певца на митинге

Накануне, 18 марта, в российской столице прошло важное мероприятие, там отгремел митинг-концерт, посвященный воссоединению Крымского полуострова с Россией. На мероприятии был и главнокомандующий нашей страны Владимир Путин. А вот главного певца-патриота там не оказалось.



Новая звезда отечественной эстрады Ярослав Дронов (известен широкой публике под псевдонимом SHAMAN) получил небывалую популярность именно благодаря патриотическим композициям. На этом фоне его участие в митинге-концерте казалось вполне логичным и ожидаемым. Однако артист все же отказался от выступления на мероприятии, где был даже президент страны.

С разъяснениями по этому поводу выступил известный российский продюсер Павел Рудченко. Он напомнил, что молодой артист за очень короткий период времени стал чуть ли не одним из символов страны. Такая колоссальная популярность предполагает и определенные трудности. Теперь у Дронова очень плотный график, который вынуждает периодически отказываться даже от крупных концертов. Продюсер уверен, что певца не было на торжественном митинге только из-за очень большой занятости.

К слову, ранее популярная российская певица Анита Цой высказалась о возможной смене псевдонима у артиста SHAMAN.