На 41-ом году жизни умер актер театра и кино

Россияне его знали по сериалу "Операция"Престол""

Стало известно о смерти актера Ильи Устюжанинова. Игравший на сцене театра и в сериалах артист покинул этот мир в возрасте 40 лет. Россияне знали его по роли в телесериале "Операция "Престол"". На протяжении восьми лет артист выступал в составе труппы театра "Камерная сцена". Именно коллеги оповестили общественности о смерти Устюжанинова.

"Он играл в основном добрых, наивных и искренних героев. И сам был таким. И останется в нашей памяти и сердцах ", – написал коллектив театра в социальных сетях.

Илью похоронили 6 марьа. Как выяснилось, актер страдал онкологией. Еще в 31 год ему диагностировали лимфому. Чтобы помочь артисту, жена и дочь организовали финансовый сбор, однако накопить необходимое количество денег так и не удалось.

За время лечения Устюжанинов несколько раз перенес химиотерапию. Из-за болезни артист серьезно сбросил в весе, а в последние годы ему было сложно передвигаться.

Актерскую карьеру Устюжанинов начал в 2016 году. За это время он исполнил роли, в том числе главные, во многих постановках. А вот в фильмографии актера единственная роль, по которой его узнавали россияне. Илья воплотил образ фашистского офицера НКВД. Сериал "Операция "Престол"" с участием Устюжанинова вышла на экраны в 2023 году.

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