Звезда "Голоса" Спиридонова оконфузилась на сцене из-за включенной фонограммы

Звезда "Голоса" крупно опозорилась на сцене из-за включенной фанеры
Анастасия Спиридонова. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Певица ушла со слезами на глазах

Звезда "Голоса" Анастасия Спиридонова, несколько лет назад покорившая россиян на сцене Первого канала исполнением "Транзита", несколько оконфузилась перед зрителями.

Так, на вечере Ларисы Рубальской Спиридонова планировала повторить свой давний успех на "Голосе" – предполагалось ее живое исполнение того же "Транзита". Однако начавшая петь певица изрядно удивилась: ее голос уже звучит. Похоже, Анастасии уже включили фонограмму. И полная обиды певица, не скрывая слез, покинула сцену. Зрители поняли: той не дали спеть вживую.

А ведь на репетиции звук был совершенно потрясающим. Фактически в момент выхода Настя вдруг поняла, что ей включили "плюс" – и выключили микрофон. Зрители, конечно, все поняли.

Как считает сама расстроенная певица, фонограмма – бич современных концертов – зачастую включается без желания самого исполнителя. Однако Спиридонова благодарит людей, которые оказали за кулисами для нее посильную поддержку, не дав "биться головой об стену".

Кстати, Рубальская пока не давала никаких комментариев по поводу причин включенной фонограммы на ее концерте.

Источник: МК ✓ Надежный источник
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