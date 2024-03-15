Российскую балерину со скандалом "отменили" в Сеуле по требованию Украины

Балет, на который продано 80% билетов, зрители не увидят

Гастроли российского балета отменили на уровне корейского Минкульта. Зрителям сообщили, что причина отмены – беспокойство о безопасности артистов и зрителей и обещали возвратить деньги за купленные билеты. На проект Modanse к моменту отмены было продано более 80% мест.

Спекталь объединяет в себе балеты Мауро Бигонцетти "Как дыхание" и Юрия Посохова "Габриэль Шанель". Постановку несколько раз переносили после начала пандемии, и вот теперь она наконец должна была состояться. По задумке постановщиков, российская балерина должна была выходить на сцену в нарядах великой женщины и талантливейшего кутюрье Коко Шанель. Однако теперь корейские зрители, почти четыре года предвкушавшие поход в театр на этот балет, не увидят яркого зрелища, наполненного изысканным танцем.

"Когда все должно было получиться, гастроли запретили", – отметила балерина.

Пока что ничего не известно о том, состоится ли запланированное на весну текущего года мероприятие. В Сеуле должен выступать балет Большого театра с Валерием Гергиевым. Увы, но не исключено, что и эту постановку постигнет такая же участь.

Ранее мы сообщали, что звезда сериала "Сваты" Федор Добронравов отменил все спектакли, запланированные на текущий год.

