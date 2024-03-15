Умерла звезда "12 стульев" и "Неуловимых мстителей"

Легенда советского кинематографа покинула этот мир

Советский Союз подарил нам богатое наследие из отличных, красочных фильмов. Многие из них никогда не были бы такими яркими без участия профессиональных каскадеров, которые выполняли все трюки и создавали невероятно притягательную картинку на экране. Несколько дней назад, 13 марта, оборвался жизненный путь одного из звезд советского кинематографа, знаменитого спортсмена и каскадера Виктора Жердева.



Благодаря таланту и отличным спортивным навыкам ныне покойной знаменитости советский зритель не раз завороженно задерживал дыхание, наблюдая за опасными трюками в кинолентах. Виктор Жердев был признанной звездой таких легендарных фильмов прошлого века, как "Неуловимые мстители", "12 стульев" и других. К сожалению, земное пребывание знаменитого каскадера подошло к концу.



Популярный каскадер и талантливый спортсмен появился на свет зимой 1948 года. Виктор Жердев активно занимался такими видами спорта, как дзюдо и самбо. Покойный был обладателем престижного звания заслуженного тренера России, также был мастером спорта. В начале двухтысячных являлся членом тренерского штаба российской сборной. Смерть знаменитости стала большим ударом для его родных и близких, а также коллег и поклонников.



К слову, ранее стало известно о смерти популярного российского артиста, который пришел в актерский цех из правоохранительных органов.

