Лариса Гузеева отправилась в путешествие со сломаной ногой

Гузеева улетела в Израиль на инвалидном кресле
Лариса Гузеева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитость заявила, что исполнила свою мечту

Неуемную Ларису Гузееву соблюдать постельный режим не смогла заставить ни сломанная нога, ни инвалидное кресло, к которому она прикована на ближайшее время. Ведущая "Давай поженимся!" вышла с подписчиками на связь из Израиля. Она заявила, что мечтала посетить священную землю перед Пасхой и травма – не повод откладывать путешествие. 

"Я заранее купила билет, все оплатила. Как же я могла не прилететь?"  —  цитирует звезду фильма "Теща" женский журнал "Клео.ру"

Видео с израильского пляжа Лариса Гузеева выложила в своем блоге. Она рассказала, что на Землю обетованную она прилетела на несколько дней, продемонстрировав свой гипс. На кадрах видно, что артистка сидит в инвалидной коляске. 

Напомним, знаменитая "сваха" сломала ногу накануне. Об этом она рассказала также в своем блоге. Гузеева поделилась, что обратилась к медикам не сразу и еще какое-то время ходила, терпя боль. Артистке наложили гипс, и теперь ей сложно передвигаться. Однако тяга к путешествиям, судя по всему, оказалась сильнее. 

К слову, за два с половиной месяца этого года у 64-летней Гузеевой это уже вторая травма. В январе артистка упала и получила ссадину на лбу. 

Ранее во время репетиции серьезно пострадала Лера Кудрявцева. Врачи запретили ей возвращаться на телевидение. 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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