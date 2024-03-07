Лариса Гузеева попала в больницу с травмой ноги

Лариса Гузеева попала в больницу с серьезной травмой
Лариса Гузеева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущей наложили гипс

Главная сваха страны Лариса Гузеева сообщила, что получила перелом ноги. С поклонниками она поделилась кадрами, на которых медик выкладывает на конечность ведущей ровный слой гипса. Артистка рассказала, что упала буквально на ровном месте, и отметила, что, вероятно, "идет не той дорогой" раз уже в который раз травмируется при падении. Знаменитость отметила, что неделю нога сильно болела, но она боялась идти за помощью, однако пересилила себя и отправилась к медикам. 

"Неделю отходила со сломанной ногой, боялась идти к врачу. Дурная я баба", – эмоционально высказалась артистка. 

Фото: Соцсети

По возвращении домой ведущая поделилась еще одним видео. В этот раз она лежала на кровати со своей собакой. По словам Гузеевой, так питомец ее жалеет. После ведущая перевела камеру и продемонстрировала две пары костылей. 

"Вот, на выбор у меня. Называется, допрыгалась, доскакалась", – пожаловалась артистка. 

Впрочем, для Ларисы Гузеевой это вторая травма за последние несколько месяцев. В начале года она продемонстрировала поклонникам новую прическу с челкой. Оказалось, что так сваха прикрывает ушиб на лбу, который получила из-за падения. 

Этот год с серьезной травмы начался и для другой знаменитости. Лера Кудрявцева сломала ногу и порвала связки во время репетиции очередного шоу. Сейчас звезда с трудом передвигается, кроме того, врачи ей запретили возвращаться на ТВ. 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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