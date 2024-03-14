Коллега указал на тайну рождения ребенка Петросяна

В беременность Брухуновой публика не верит

В семействе Евгения Петросяна произошло счастливое пополнение – его избранница Татьяна, как утверждают супруги, родила девочку. Однако после радостной новости поползли слухи, что семейство прибегло к услугам суррогатной матери, поскольку беременной Брухунову никто не видел. По этому поводу высказался юморист Николай Бандурин, который часто видел пару в предполагаемый период вынашивания.

Артист отметил, что совершенно не ожидал новости о рождении дочки у Евгения Петросяна. По его словам, никто не замечал у Татьяны Беременного живота до самого последнего.

"Они как партизаны, все скрывали, никто даже не догадывался. Никто даже не замечал", – указал Бандурин на тайну рождения ребенка.

Он указал, что как только лично встретится с Петросяном, то обязательно поздравит его с пополнением. За своего коллегу юморист испытывает радость.

Сам Евгений Петросян отвергал слухи, что его вторая дочь появилась на свет благодаря суррогатной матери. Он утверждал, что такие слухи распускают завистники.

Брухунова тоже отмечает, что сама родила девочку, из-за чего сильно поправилась, хотя на фотографиях этого и не видно. А беременность она скрывала, поскольку не хочет жить на потеху толпы.