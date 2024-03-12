Крым ожидает рекордного турпотока к 2034 году

Пока что регион не дотягивает по отдыхающим

Через десятилетие Крым может легко достичь рекорда по туристическому потоку, который составит 18 миллионов человек. Этот показатель сравним с цифрами, которые фиксировались только во времена Советского Союза, указал глава Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.

Пока что полуостров не принимает такое количество людей. Однако к 2034 году, полагает Маковей, Крым приблизится к этому показателю.

Эксперт указал, что в настоящее время турпоток на полуострове снижен из-за закрытого авиасообщения, а также трудностей в транспортных перевозках для жителей российских регионов, отдаленных от юга страны. Нужно также помнить, что Крым не набирает максимум по отдыхающим в межсезонье. Для этого требуется развитие оздоровительного туризма.

"Крым когда-то был всесоюзной здравницей, и есть сейчас. Мы не только пляжный отдых. Прежде всего – это оздоровление", – высказался Маковей.