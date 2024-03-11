Невестка-стриптизерша дерзко ответила на выпады Наташи Королевой

Избранница Архипа оказалась "толстокожей"

Наташа Королева не раз высказывалась на тему отношений своего наследника с барышней из стриптиза. Однако намеки потенциальной свекрови девица с пилона красиво пропускает мимо ушей.

Мелисса Фокс не первый год рядом с Архипом Глушко, и даже Королева вынуждена была признать, что девушка стала членом близкого круга семьи. Это признание немного смягчило шок тех, кто видел выходку исполнительницы хита "Желтые тюльпаны" на дне рождения Архипа Глушко. Казалось бы, железный повод обидеться, но нет. Мелисса оказалась умнее и никак не прокомментировала оскорбительные выпады потенциальной родственницы. Более того, она продолжает постить в своих соцсетях фотографии с концертов Королевой.

Фанаты стриптизерши недоумевают, откуда столько дипломатии в отношениях двух главных женщин Архипа Глушко, но поклонники звездного семейства решили, что имеет место некий подхалимаж с целью нивелировать недавний скандал.



"Дамочка Архипа пойдет далеко, ее унизили, а она вон какая толстокожая оказалась", – язвительно комментировали пользователи Сети.

Ранее мы писали, что на дне рождения Архипа Наташа Королева пошутила на тему того, что длинный диван в ресторане как раз вместит всех пассий именинника, если их пригласить. Мелисса шутку поддержала и скандала не произошло, однако поведение звезды эстрады осудили многие.

