Эксперт призвал россиян не отправлять голосовые сообщения незнакомцам

Россиян предупредили о клонирующих голоса мошенниках
Фото:freepik.com
Злоумышленники выдают себя за родных и близких

Специалистам стало известно о новой схеме мошенничества. Теперь злоумышленники всеми способами пытаются заполучить ваши голоса. Одна из последних уловок —  притворяются сотрудниками звукозаписывающей студии и предлагают пройти кастинг для рекламы или фильма. Для этого доверчивых граждан просят записать голосовое сообщение. 

После того как мошенники получат ваш голос, они могут сгенерировать любую фразу с помощью нейросетей. После этого будут звонить или отправлять голосовые сообщения вашим родным и знакомым, представляясь вами. Просьба может быть абсолютно любая, однако все направлено на выманивание денег. 

Сейчас такой способ мошенничества уже не выглядит как что-то нереальное, заявил эксперт по компьютерной безопасности Ваге Закарян. 

"Уже сейчас к голосовым сообщениям лучше относиться, как к конфиденциальной информации, которую не стоит предоставлять незнакомцам",  —  предупредил эксперт. 

Специалист призвал также не вести длительные разговоры по телефону, если на том конце неизвестный. Тем более, если человек пытается себя выдать за кого-то другого. Пока такой способ используется нечасто, отметил Ваге. Однако уже есть случаи, когда люди переводили крупные суммы денег тем, кто клонировал голоса и звонил родным. 

Ранее популярный маркетплейс рассказал, как не попасться на уловку мошенников. 

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
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