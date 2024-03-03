Умер народный артист России: его любили на Украине

Пусть знаменитости оборвался на 85-м году

К сожалению, практически каждый день в информационном пространстве появляются печальные новости о смерти выдающихся культурных деятелей. Так, накануне, 2 марта, стало известно о кончине популярного артиста Валерия Ивченко. Земное пребывание звезды завершилось в возрасте 84 лет.



В свое время Валерий Ивченко пользовался огромной популярностью у зрителя. Он заслужил высокий статус народного артиста России. Также ныне покойную знаменитость очень любили на Украине. Народным артистом Украины Ивченко стал в 1980-м году. Такой же статус в России он получил только в 1994-м году.



Печальными новостями с общественностью поделились в родном культурном учреждении актера. Некролог появился на странице Большого драматического театра имени Товстоногова. Для родных, коллег и многочисленных поклонников смерть артиста стала большим ударом и потерей. Труппа театра скорбит вместе с родственниками покойного.



Актер отдал театру большую часть своей профессиональной жизни. На театральной сцене он служил с 1983 года. Также артист активно снимался в телесериалах и кинолентах. Что послужило причиной его смерти, пока не сообщается.





К слову, ранее стало известно о кончине звезды нашумевшего телесериала "Реальные пацаны". Артист скончался прямо в карете скорой помощи.

