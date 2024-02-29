Актер из "Реальных пацанов" Маркин скончался в машине скорой помощи

Артисту было 53 года

Российский актер Павел Маркин, на счету которого несколько десятков работ в кино, скончался еще в начале месяца, однако новость получила широкое распространение только спустя 25 дней – медиа узнали о смерти артиста 29 февраля.

Коллега Павла Александр Загоскин сообщил в социальных сетях, что 53-летней знаменитости не стало еще 4 февраля. Он скончался еще в скорой, которая везла его в больницу. А следующие три недели приходилось ждать похорон, которые и состоялись 29 февраля.

Впрочем, рассуждает сам Александр, такая ситуация вполне ясно описывает жизнь покойного Павла – тот жил одним днем, не строя планов и не имея за плечами забот. И столь длительному ожиданию бы ничуть не удивился.

"Артистичный, ироничный и смешной с грустными глазами и ранимой душой. Прощай, Павлик! Добрая тебе память и спасибо за все!" – высказался Загоскин.

Причины трагедии не раскрываются.

Среди зрителей Маркин приобрел известность после ролей в таких популярных сериалах, как "Моя прекрасная няня", "Молодежка", "Реальные пацаны" и многих других картинах, транслировавшихся на ТВ-каналах. Дебютировал на экранах в российской кинокомедии "ДМБ" Романа Качанова, вышедшей еще 24 года назад.

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