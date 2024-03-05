Продюсер объяснил постоянные нападки Галкина* на российских звезд

Причины оскорблений в адрес артистов просты

Комик Максим Галкин* в числе прочих постоянно дергает в своих шутках бывших коллег по российской сцене. Продюсер Павел Рудченко видит в этом проявление зависти, поскольку эти артисты остались дома и им не пришлось бежать из страны, теряя аудиторию. А вот у самого иноагента зрителей поубавилось.

Вскоре после начала спецоперации многие звезды шоу-бизнеса и киноиндустрии покинули Россию в знак протеста против действий наших властей. Они были уверены, что за рубежом построят отличную карьеру с нуля, но ошиблись. Крайне малое количество беглецов смогло устроиться на новой родине с успехом, остальным остается только скрипеть зубами в адрес покинутой "кормушки".

Злобные нападки супруга примадонны на российских знаменитостей обусловлены тем, что, в отличие от него, они не пострадали, а наоборот, наращивают количество концертов и гастролей. Беглецы же, напротив, потеряли большую часть аудитории, потому что, вопреки их ожиданиям, за границей их выступления не нужны никому, кроме разделяющих их позицию, или хотя бы русскоязычной публики, понимающей смысл их шуток и творчества.

Так случилось с певицами Наргиз и Лаймой Вайкуле. Так вышло и с Галкиным*, который своими политическими насмешками уже закрыл себе доступ в страны, поддерживающие дружеские отношения с Россией, и продолжает сужать ареал своих концертных площадок.

Ранее мы писали, что Максима Галкина* сравнили с падающей звездой и посоветовали при виде него загадывать желание.



*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации