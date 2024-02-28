У Генпрокуратуры потребовали лишить Галкина* замка в России

Комик может остаться без недвижимости в нашей стране

После известных событий зимы 2022 года некоторые российские звезды приняли решение разорвать связи с родной страной и пытаются построить жизнь за границей. Флагманом беглых артистов стала пара бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой и ее мужа, комика Максима Галкина*. Сегодня, 28 февраля, стало известно о том, что над артистом серьезно сгущаются тучи.



Так, Генеральную прокуратуру Российской Федерации попросили обратить внимание на недвижимость беглого артиста. Известный российский общественник Виталий Бородин считает, что с вступлением в силу закона о конфискации имущества за недостоверные заявления о ВС РФ у Генпрокуратуры появились твердые основания лишить Галкина* имущества. Как известно, артист является владельцем роскошного замка в деревне Грязь.



Общественник потребовал у сотрудников Генеральной прокуратуры провести соответствующую проверку в отношении беглой знаменитости. Если эксперты обнаружат в действиях и высказываниях Максима Галкина* эпизоды, подходящие под соответствующую статью, у него конфискуют все находящееся на территории нашей страны имущество.



К слову, ранее Максима Галкина* высмеяли за нелепую попытку подлизаться к Литве.





*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации