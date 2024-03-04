Нутрициолог посоветовала добавить больше овощей в весенний рацион

Специалист рассказала о необходимых весной продуктах для здоровья
Фото:freepik.com
Эксперт считает, что с окончанием зимы нужно пересмотреть меню

Зима  —  время, когда мы теряем важный природный источник витаминов. Фрукты, овощи и ягода нам доступны только из магазина, и всем известно, что они не так богаты полезными веществами, как выращенные в сезон. Иммунитет за время холодов ослабевает, и наступление весны  —  повод пересмотреть и обогатить рацион, считает эксперт в сфере правильного питания Жанна Коробейникова. 

Она рассказала, что с наступлением тепла больше нет необходимости греть организм тяжелой жирной пищей и можно сконцентрироваться на легких продуктах. Так, эксперт рекомендует добавить в меню зелень и овощи, а мясные блюда заменить на рыбу. 

"Используем ростки, пророщенные злаки, микрозелень, не забываем про самый обычный зелёный лук – ранней весной он должен быть королём салатов",  —  посоветовала нутрициолог. 

Она отметила, что именно перья лука  —  мощный антиоксидант , который не просто поддержит иммунную систему, но и позаботится о красоте и молодости. Что касается фруктов и овощей, то можно включать в рацион любые, в том числе и замороженные. 

Специалист также рассказала о питании по правилу "тарелки". Оно подразумевает, что 50 процентов блюда займут свежие овощи. Вторую часть нужно разделить еще пополам и заполнить белком и сложными углеводами. 

Ранее нутрициолог рассказала об опасном заболевании, которое может развиться из-за маринованных огурцов.

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
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