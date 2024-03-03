В проблеме разбирается эксперт Макаренко

В парах отношения выстраиваются по-разному, так что подстраивать свою семью под какой-то выдуманный идеал не стоит. Например, в каких-то парах супруги постоянно разговаривают, а в других редко вовлекаются в продолжительную беседу. Самое главное в этом вопросе – выяснить, было ли такое положение дел нормой конкретно для вашего союза. О том, что делать, если жене не о чем разговаривать с мужем, рассказывает известный российский психолог Мария Макаренко.





Определите степень проблемы

Что делать, если разговоры прекратились