В парах отношения выстраиваются по-разному, так что подстраивать свою семью под какой-то выдуманный идеал не стоит. Например, в каких-то парах супруги постоянно разговаривают, а в других редко вовлекаются в продолжительную беседу. Самое главное в этом вопросе – выяснить, было ли такое положение дел нормой конкретно для вашего союза. О том, что делать, если жене не о чем разговаривать с мужем, рассказывает известный российский психолог Мария Макаренко.
Определите степень проблемы
Если женщина начала чувствовать дискомфорт из-за отсутствия общения с мужем, нужно понять, когда началась эта проблема. Возможно, молодой человек изначально был скуп на диалоги. Тогда ждать от него внезапного стремления поболтать, разумеется, не стоит. А если мужчина замкнулся в себе неожиданно, нужно задуматься.
Что делать, если разговоры прекратились
В первую очередь, нужно провести откровенную беседу с мужчиной, советует психолог. Постарайтесь понять, из-за чего общение сократилось. Отсутствие разговоров может быть последствием того, что отношения дали трещину.
Постарайтесь вместе найти отправную точку и попробуйте все исправить. А если мужчина всегда был молчуном, его придется принимать таким, какой он есть, отмечает женский журнал "Клео.ру"
. В конце концов, женщина может поболтать с подругой, если есть острая необходимость в разговоре.
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