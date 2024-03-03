Популярный маркетплейс рассказал, как не попасться на уловку мошенников

Популярный маркетплейс рассказал, как не попасться на уловку мошенников
Фото: Sergey Elagin/www.globallookpress.com
Об этих правилах должен знать каждый

Недавно один из россиян "клюнул" на обман, использованный мошенниками в Интернете по классической фишинговой схеме. Те создали сайт, стилизованный под популярный отечественный маркетплейс Ozon, и после переписки завладели конфиденциальными данными клиента, который потерял деньги.

История эта не нова. Учитывая взрывной рост торгового оборота на онлайн-платформах, которые вытесняют уже продуктовые магазины прежнего формата работы, было бы наивно полагать, что не найдется тех, кто захотел бы подстроиться под особенности рынка, чтобы "нагреть" руки на обычных людях.

В Ozon указали, что зачастую злоумышленники создают сайт, схожий с оригинальным, рассылая ссылки в мессенджерах или по электронной почте. Некоторые пользователи разницы между подделкой и оригиналом не видят и вводят там персональные данные, которые впоследствии оказываются в руках мошенников.

В компании настоятельно рекомендуют россиянам обращать внимание на адрес сайта и никогда не переходить на ресурсы, имеющие отличия от самого Ozon. При малейших подозрениях все необходимо проверить: как правило, вкладки такого сайта (личный кабинет, корзина, избранное и прочее) неактивны.

К слову, сам россиянин повелся на огромную скидку на кофемашину. Оформив покупку, увидел сообщение от "продавца", который начал вести с ним странную переписку – под предлогом того, что "товар закончился на складе", предложил перейти на сайт (якобы "Озона") и оформить заказ уже там – со скидкой за предоставленные неудобства, с учетом накопленных бонусов.

Источник: 74.ru ✓ Надежный источник

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