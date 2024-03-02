Галкина* назвали падающей звездой

Галкина* назвали падающей звездой
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/globallookpress.com
Алена Жигалова советует загадать желание при виде Галкина

Когда-то Максим Галкин* собирал огромные залы. Но после его побега за границу популярность комика-иноагента падает с космической быстротой. На его выступления приходит уже не то что тысячи зрителей – сотен не набирается.

Журналистка Алена Жигалова совершенно не удивлена такой тенденции в карьере 47-летнего мужа Пугачевой. Недавно Галкин* проехал с гастролями по Эстонии, не чураясь выступлений даже в крошечных городках, где живет всего несколько тысяч человек.

Жигалова прокомментировала, что порой Галкин* выступал чуть ли не в сельских ДК. А ведь совсем недавно такая же "толпа" в сто человек приходила в их дом поесть шашлыков.

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    • "Если встретите Максима Галкина*, не забудьте загадать желание: говорят, на падающие звезды они сбываются, – отметила журналистка.

    Алена рассказала и о проблемах с продажей роскошного особняка в Подмосковье. Звездная чета выставила его почти за миллиард рублей, но охотников приобрести замок пока не нашлось. Зато над ним нависла угроза конфискации, ведь Галкин* как владелец может попасть под закон "о фейках".

    Сергей Соседов, музыкальный критик, считает, что подобный исход не исключен, и предлагает обустроить в особняке больницу или детский дом.

    Ранее мы рассказали, что Галкина* высмеяли за попытку подхалимажа перед Литвой.

    *признан иностранным агентом на территории Российской Федерации

    Источник: Программа "Алена, блин!" ✓ Надежный источник
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