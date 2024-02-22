Стало известно, как Пугачева присвоила звание Примадонны

По его словам, причина в повышенном ЧСВ звезды

На первый взгляд может показаться, что титул Примадонны всегда принадлежал Алле Пугачевой. Многие даже не помнят, когда называли ее иначе. Однако режиссер Виктор Кинн уверяет, что это звание "приклеилось" к артистке после того, как она исполнила песню с аналогичным названием на Евровидении. После этого слово "примадонна" стало фактически синонимом певицы, и многие называли ее только так.

Продюсер и телеведущий заметил, что Алла Пугачева всегда отличалась повышенным ощущением важности и значимости. Получив "народный" титул Примадонны российской эстрады, она легко присвоила его и принимает как должное уже много лет.

Напомним, недавно киноактер Борис Галкин подчеркнул, что назвать россиян рабами и холопами Пугачеву подтолкнуло высокомерие. После начала СВО Алла Пугачева уехала из России вслед за мужем-иноагентом сначала в Израиль, затем на Кипр. В адрес бывшей родины она позволила себе оскорбительные высказывания.

Недавно стали говорить о том, что не исключено изъятие замка в деревне Грязь по закону о фейках, работа над которым идет в настоящее время.

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