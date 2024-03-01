Опальная Орбакайте придумала хитрый способ откупиться от военных

Артистка пошла на сомнительную благотворительность

В последнее время положению некогда любимой россиянами артистки Кристины Орбакайте не позавидуешь. Ее выступления активно отменяют во многих городах России. Такое положение дел явно не радует знаменитость. В прессе появилась информация, что она попыталась откупиться от военнослужащих.



Как известно, проблемы у Орбакайте начались на фоне неоднозначной позиции по поводу событий зимы 2022 года. Сама певица предпочла обойтись без громких высказываний, однако публике хватило ее неоднозначного молчания и скандальных заявлений со стороны матери Аллы Пугачевой и ее мужа-иноагента. В итоге Орбакайте, которая к тому же давно живет в США, начали активно отменять.



Надо полагать, звезда хочет найти способ вернуть расположение россиян. Так, стало известно, что она решила пойти на своего рода благотворительность. Артистка выделила семьям военнослужащих 50 бесплатных билетов на концерт, который состоится в Санкт-Петербурге.



Впрочем, многие скептически отнеслись к такому сомнительному шагу. Отмечается, что предоставленные семьям билеты относятся к категории далеко не лучших мест в зале. Такая попытка откупиться от военнослужащих вряд ли получит одобрение в обществе.



К слову, ранее была раскрыта причина массовой отмены концертов Кристины Орбакайте.

