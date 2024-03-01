Брошенная Харламовым Ковальчук покинула Россию с известным актером

Звезда сериала "Гусар" приземлилась в западной стране

Двухлетние отношения Катерины Ковальчук и Гарика Харламова закончились расставанием. Об этом шоумен объявил в прошлом месяце, правда, не уточнил, по какой причине. Подписчики предположили, что комик просто не хочет жениться в очередной раз. Или опасается повторения сценария, который у них произошел с Кристиной Асмус. Тогда актриса невероятно натурально сыграла постельную сцену в фильме "Текст". После этого ее заподозрили в интрижке с молодым и привлекательным Иваном Янковским.

Что касается Катерины Ковальчук, то и она удивила общественность новыми подробностями своей личной жизни. После расставания с Харламовым артистка покинула Россию. Все думали, что она путешествует по Штатам одна, а оказалось, что с 28-летним красавцем-актером Владиславом Ценевым, который известен по сериалам "Кухня" и "Медиатор".

Спутник Ковальчук засветился на ее видео и делал вид, что не замечает направленную на себя камеру. На кадрах путешественники веселились и активно кокетничали.

"Я сейчас сияю каждый день", — описала свой отдых актриса.

Впрочем, после выяснения таких обстоятельств многие поклонники посчитали, что пожалеть теперь стоит Харламова, которого, кажется, в очередной раз променяли на кого-то помоложе.

Ранее Катерина Ковальчук рассказала о своем состоянии после расставания с Харламовым.