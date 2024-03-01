Ковальчук улетела в США с мужчиной после расставания с Харламовым

Брошенная Харламовым Ковальчук покинула Россию с известным актером
Катерина Ковальчук. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Гусар" приземлилась в западной стране

Двухлетние отношения Катерины Ковальчук и Гарика Харламова закончились расставанием. Об этом шоумен объявил в прошлом месяце, правда, не уточнил, по какой причине. Подписчики предположили, что комик просто не хочет жениться в очередной раз. Или опасается повторения сценария, который у них произошел с Кристиной Асмус. Тогда актриса невероятно натурально сыграла постельную сцену в фильме "Текст". После этого ее заподозрили в интрижке с молодым и привлекательным Иваном Янковским. 

Что касается Катерины Ковальчук, то и она удивила общественность новыми подробностями своей личной жизни. После расставания с Харламовым артистка покинула Россию. Все думали, что она путешествует по Штатам одна, а оказалось, что с 28-летним красавцем-актером Владиславом Ценевым, который известен по сериалам "Кухня" и "Медиатор". 

Спутник Ковальчук засветился на ее видео и делал вид, что не замечает направленную на себя камеру. На кадрах путешественники веселились и активно кокетничали. 

Фото: Соцсети

"Я сейчас сияю каждый день",  —  описала свой отдых актриса. 

Впрочем, после выяснения таких обстоятельств многие поклонники посчитали, что пожалеть теперь стоит Харламова, которого, кажется, в очередной раз променяли на кого-то помоложе. 

Ранее Катерина Ковальчук рассказала о своем состоянии после расставания с Харламовым. 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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