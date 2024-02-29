Одна ложка копеечного средства на литр воды воскресит даже самые "убитые" растения

На исходе зимы растениям не помешает небольшая помощь

Весна на пороге, и обычно к этому времени многие стараются либо устроить генеральную уборку, либо что-то обновить в доме. Отличный вариант – подпитать силой комнатные цветы, чтобы они начали расти лучше, а их здоровье укрепилось.

Не нужно делать сложных ритуалов и многоступенчатых процессов. Одна столовая ложка простого снадобья, которое растворится в литре воды – и растения восстанут.

Приготовить его несложно: одну таблетку растолочь ступкой или ложкой в порошок. На основе этого порошка и будет готовиться раствор, стимулирующий рост растений.

Далее надо всыпать получившийся порошок в воду и как следует размешать, растворяя его полностью в литре жидкости. Проследите, чтобы не оставалось крупинок порошка. Осталась самая малость: получившийся раствор добавляем при поливе, тем самым подкармливая растение.

Это работает потому, что салициловая кислота отлично стимулирует рост растений, помогает им переносить стресс, усиливает иммунитет и "учит" побольше питательных компонентов всасывать из земли, в которой они растут. Просто, но эффективно: всего одна таблетка – и ваши оконные джунгли весело колосятся.

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