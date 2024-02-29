На ночь надеваем лимон на кран – хитрый лайфхак

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Для большинства хозяек кухня – святая святых, которая всегда должна блестеть чистотой и поражать свежестью. Именно этой части дома женщины уделяют особенное внимание. К счастью, в социальных сетях есть огромное количество полезных лайфхаков, которые позволяют упростить нелегкую процедуру поддержания чистоты.
Так, хитрые хозяйки научились использовать лимон в борьбе за сияющие поверхности. Например, для того чтобы справиться с известковым налетом на кране с водой, достаточно использовать половинку крупного лимона. За счет веществ, входящих в состав ароматного фрукта, налет буквально исчезнет.
Принцип действия этого лайфхака очень простой. Нужно разрезать лимончик на две половинки. Одну надеваем в виде колпака на кран с водой. Для максимального эффекта лучше оставить такую конструкцию на ночь. Вторую половину можно использовать для крана в ванной комнате. С утра известкового налета уже не будет. Поверхность порадует хозяек сияющим видом.
К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, зачем за пять минут до прихода гостей вешать на ручку двери чайный пакетик.
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