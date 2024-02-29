Страстные ночи: какие продукты повышают сексуальную активность

Эксперты рассказали, что съесть для улучшения эрекции

Проблемы с эрекцией для многих мужчин подобны катастрофе. Попав впросак однажды, в голове закручивается вереница гнетущих мыслей и страхов, и в итоге многие бросаются на помощь к медикаментам и другим не самым безопасным методам. Известный доктор Елена Малышева заявила, что бежать в аптеку сразу не нужно. В эфире передачи "Жить здорово!" медик рассказала, как повысить сексуальную активность с помощью растительных продуктов. Так, терапевт уверяет, что помочь в этом вопросе могут некоторые ягоды.

По словам специалиста, чтобы улучшить эрекцию, достаточно регулярно употреблять в пищу плоды, содержащие антоциан. Это растительный пигмент, который окрашивает ягоды, овощи, фрукты и даже листья в красный, синий и фиолетовый цвета. Малышева сообщила, что, попадая в организм, этот элемент повышает сексуальную активность и нормализует артериальное давление.

Среди ягод, содержащих антоциан, ведущая выделила шелковицу, также известную как тутовник, смородину, черешню и ежевику. Помочь при проблемах с потенцией может и черноплодная рябина.

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