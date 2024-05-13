Бард Гладков раскритиковал сериал "Слово пацана"

"Никакой романтики": известный артист раскритиковал "Слово пацана"
Григорий Гладков. Кадр: YouTube.com
Творение Жоры Крыжовникова оказалось по душе далеко не всем

Известный композитор Григорий Гладков высказался о сериале "Слово пацана". Нашумевший проект, который произвел впечатление на многих россиян, ему категорически не понравился. 

Бард считает, что тема, которая поднимается в сериале, не является хорошей. Сейчас народ интересуется преступными группировками тех лет и начинает строить из этого культ, но такая тенденция не приведет ни к чему хорошему. 

"Не вижу в подобных сюжетах никакой романтики. Я предлагаю забыть это", – говорит Гладков.

Он отметил, что прекрасно помнит те времена, и ему бы не хотелось окунаться в них еще раз. Но композитор понимает, что у зрителя должен быть большой выбор тем в кинематографе, поэтому делать произведения по спорным сюжетам иногда необходимо.

Гладков не единственный, кому совершенно не понравился сериал "Слово пацана". Ранее проект раскритиковал актер "Улиц разбитых фонарей" Алексей Нилов. По его мнению, режиссеры не справились со своей задачей показать неприглядную сторону жизни преступных группировок, а напротив, вызвали у молодого поколения большую симпатию. И это кажется ему отвратительным.

Источник: Абзац
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