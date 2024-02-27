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Тема секса сейчас не такая запретная, как еще несколько десятилетий назад. Однако многие продолжают верить в самые невероятные мифы, считая их истиной. Так, сексолог Несс Купер взялась внести ясность, чему на самом деле можно верить, а чему нет.
Специалист рассказала, что невозможно заразиться инфекциями, передающимися половым путем, посидев на унитазе. По словам Несс, вирусы и бактерии, вызывающие венерические болезни, погибают слишком быстро вне человеческого тела, чтобы успеть проникнуть в организм с какой-либо поверхности.
Еще одна популярная тема, которая окутана мифами — эректильная дисфункция у мужчин, уверена доктор. Специалист заявила, что это не является нормой ни в 70, ни в 80 лет. В случае если возникла проблема с эрекцией, следует обращаться к врачу в любом возрасте.
Сексолог также сообщила, что болезненность во время секса — обычное явление. Это может происходить из-за усталости, психологического напряжения и других проблем. При этом многие продолжают верить, что с любимым человек не может быть неприятных ощущений.
Ошибочно полагать и то, что прерванный половой акт убережет вас от беременности. По словам доктора Купер, сперматозоиды могут содержаться даже в предэякуляте — прозрачной жидкости, которая выделяется до семяизвержения. А вот действительно уберечь от внепланового родительства способны только контрацептивы, которых сейчас много.
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