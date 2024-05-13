Макаревич* во время пранка Вована и Лексуса захотел дать концерт в Киеве

Артист полностью сорвал все маски

После бегства некогда любимого россиянами певца Андрея Макаревича* за границу многие прекрасно поняли, какой позиции придерживается артист. Теперь же исполнитель абсолютно четко обозначил свое мнение по поводу происходящего и даже пообещал дать грандиозный концерт в честь "Дня победы" Киева.



Впрочем, на такое откровение Макаревича* вынудили популярные российские пранкеры Лексус и Вован. Они позвонили певцу от имени украинского лидера Владимира Зеленского. Стоит отметить, что артист был крайне польщен таким вниманием "президента" к собственной персоне.

Макаревич* заверил, что всей душой болеет за украинских военных и надеется, что они сумеют одержать победу в затянувшемся конфликте. Более того, Макаревич* даже выразил желание выступить в республике после того, как ВСУ "победят". Артист подчеркнул, что с большим удовольствием даст грандиозный концерт в Киеве.

"Я в первый день победы Украины, если позовут, естественно, с удовольствием приеду, и мы дадим бешеный концерт", – поделился своими планами музыкант.

Пранкеры также решили выяснить, готов ли Андрей Макаревич* финансово поддерживать украинскую армию. На это певец ответил, что пока ограничивался помощью пострадавшим, но допускает, что в будущем сможет переслать деньги и на нужды Вооруженных сил Украины.

К слову, ранее Макаревич* устроил громкий скандал в американском ресторане.

*признан иностранным агентом в России