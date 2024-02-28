ФАС объявила россиянам о снижении цен на куриные яйца

Антимонопольная служба утверждает, что стоимость продукта начала понемногу снижаться

Глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что в России удалось добиться стабилизации цен на яйца за счет договоренностей между производителями и продавцами.

Как утверждает руководитель антимонопольной службы, регионы решили следовать рекомендациям ФАС. После этого, со слов Шаскольского, и началось ценовое понижение.

В ходе встречи с премьером Михаилом Мишустиным Шаскольский уточнил, что служба провела проверку ценового образования указанного продукта, выявив ряд нарушений и возбудив несколько дел о нарушении антимонопольного законодательства – всего в десяти субъектах страны.

Глава ФАС также уточнил, что служба занимается вопросом снижения среднего уровня наценки с самыми крупными российскими ритейлерами, за счет чего удалось снизить показатель на 16%.

Впрочем, сами ритейлеры жалуются, утверждая, что вынуждены продавать россиянам яйца с ощутимым убытком. Представители торговых сетей заявляют, что продают этот важный продукт питания по стоимости дешевле закупочной. Кстати, перед новогодними праздниками ритейлеры даже вводили ограничения на продажу яиц, чтобы исключить появление пустых полок.