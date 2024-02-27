Ливанов резко раскритиковал Хаматову за ее слова о возвращении в Россию

"Шерлок" колко высказался в адрес коллеги

88-летний Василий Ливанов отреагировал на новость о возможном возвращении Чулпан Хаматовой в Россию. Ранее актриса заявила, что в любой момент может прилететь домой и выразить сожаление перед соотечественниками, "встав на колени", однако на самом деле не знает, готова ли действительно на такой шаг, как возвращение.

Ливанов же считает Чулпан "ничтожной личностью", объяснив, что ранее певица заявляла о своем стыде за страну, в которой родилась. Поэтому все заявления Хаматовой по поводу возможного возвращения назад находятся "за гранью понимания".

Артист обвинил коллегу в "отмене своей родины", выразив непонимание, каким образом улетевшая из страны Чулпан собирается существовать без корней. Впрочем, полагает звезда советского "Шерлока Холмса", едва ли человек, оказавшийся вдали от дома, обречен на счастье.

Ранее о вероятном возвращении Хаматовой высказался и Станислав Садальский, заявивший, что актриса на самом деле мечтает вернуться домой, где со временем желает восстановить былую популярность.