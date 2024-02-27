Ливанов рассказал, сколько заработал за роль Шерлока Холмса

Ливанов рассказал, сколько заработал за роль Шерлока Холмса
Василий Ливанов. Фото: A Round Table Company/Global Look Press /globallookpress.com
Актер рассекретил, что в ведомости ему выписывали зарплату по самой высокой ставке

Василия Ливанова вся страна ассоциирует прежде всего с образом знаменитого английского детектива с Бейкер-стрит. Он рассказал, какую зарплату получал, снимаясь в роли прославленного сыщика.

По словам Ливанова, его зарплата за один съемочный день составляла около семисот рублей. К началу работы над ролью Холмса артист уже получал максимальную ставку.

Знаменитый актер считает, что говорить о том, что художник должен голодать, глупо. Он уверен, что хорошая работа обязана достойно оплачиваться, давая возможность творить, не отвлекаясь от тревог, чем накормить семью. Слухи, что в годы Союза работали буквально за идею, не интересуясь деньгами, Ливанов гневно опроверг.

"В любое время актеру важно, какой заплатят гонорар", – подчеркнул Василий Ливанов.

Кроме приличного вознаграждения за персонажа Ливанов получил еще и благодарность из Англии, где родился писатель Конан Дойл. Королева Елизавета II как магистр ордена подписала указ о присуждении Василию Ливанову ордена Британской империи.

Напомним, в 2024-м сериалу "стукнет" 45 лет. Цикл фильмов снимал Игорь Масленников по мотивам книг Конан Дойла о Шерлоке Холмсе.

Ранее мы писали, что Ливанов жестко отозвался о Пугачевой, сказав, что предпочитает не думать о ней.

Источник: АИФ ✓ Надежный источник
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