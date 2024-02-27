Басков набросился с угрозами со сцены на беглого Ревву

Скандал произошел на премии "Золотой граммофон"

Прошедшая на днях премия "Золотой граммофон" была богата на неожиданности. Чего только стоило возвращение короля поп-музыки Филиппа Киркорова на большую сцену после двух месяцев "травли". Не меньше этого удивило зрителей и появление Александра Реввы, который то бежит из России, то возвращается.

К слову, выход Артура Пирожкова на сцену в этот раз чуть не превратилось в грандиозный скандал. Ведущие Николай Басков и Филипп Киркоров неожиданно начали выяснять, кто же более привлекателен для женщин. Натуральный блондин, естественно, заявил, что светловолосые и голубоглазые. Вернувшийся к своему природному темному цвету волос Киркоров уверял, что жгучие брюнеты гораздо сексуальнее.

Масло в огонь подлила единственная дама среди ведущих Елена Север. Она заявила, что считает привлекательным Александра Реву.

Исполнитель постарался оправдать это звание. На сцене он появился в кожаных обтягивающих штанах и спел свой бессмертный хит "Чика". За это женщины в зале отблагодарили певца бурными овациями и бросились танцевать между рядами.

Впрочем, Баскова такая реакция дам, судя по всему, задела. Он со сцены набросился на Ревву с угрозами, заявив, что еще покажет, кто тут самый сексуальный и привлекательный на самом деле.

"Что мне завидовать? В его возрасте я и не такое творил", — ворчал народный артист.

Он сказал, что не планирует менять имидж. Напротив, Николай заявил, что Сергей Лазарев мог бы стать его преемником, если решится покраситься в блондина.

Ранее сообщалось, что Басков неожиданно плюнул в певца Григорьева-Апполонова.