Нутрициолог рассказала об опасности маринованных огурцов

Нутрициолог рассказала об опасности маринованных огурцов
Фото:unsplash.com
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Специалист дала совет, как распознать непригодные в пищу овощи

Во все времена в России маринованные и соленые огурцы занимали почетное место как на обеденном, так и на праздничном столе. Этот овощ, выдержанный в маринаде, часто добавляют в разные блюда, а иногда едят и просто так. Однако оказалось, что маринованные огурцы могут быть переносчиком опасного заболевания. 

Нутрициолог Ольга Алемайкина рассказала, что иногда любимые всеми соленые огурцы могут стать причиной ботулизма. Проблема в том, что по банке с соленостями сложно определить, есть ли опасная бактерия в "составе". Чаще всего об этом свидетельствуют пузырьки в рассоле и крышка, которая вздулась. 

"Бактерия никак не проявляется: ни внешне, ни запахом, ни по вкусу. Точно определить наличие токсина помогут лишь лабораторные исследования",  —  заявила эксперт в сфере здорового питания. 

Особенно часто токсин встречается в домашних консервациях, отмечает специалист. Чтобы избежать появления в маринадах опасной бактерии, следует тщательнее мыть овощи и тару перед засолкой. Также специалист предупредила, что не стоит пренебрегать дозировками, указанными в рецептах и стерилизацией банок. Кроме того, нутрициолог советует никогда не использовать испорченные, мягкие или заплесневевшие огурцы. 

Ранее специалисты раскрыли смертельную опасность, которую скрывают в себе яйца. 

Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник
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