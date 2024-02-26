Российскому заводу отказали в регистрации своего бренда из-за SHAMAN

Предприятие готовилось к выпуску продукции, совпадающим по названию с псевдонимом певца

Роспатент отказал в регистрации одному из отечественных ликеро-водочных заводов марки абсента – оно совпадает с творческим псевдонимом Ярослава Дронова, который известен публике как SHAMAN.

Заводу отказали в регистрации, сославшись на возможность "заблуждения покупателей" в связи с совпадением заявленного обозначения марки с псевдонимом, используемым знаменитым певцом.

Производитель намеревался наладить выпуск своей продукции под брендом "Шаман" и даже успел анонсировать продукт. Однако планы не удалось реализовать. Сам исполнитель пока что не давал никаких комментариев.

А не так давно продюсер Виктор Винн заявил, что своим огромным музыкальным успехом в России сам Ярослав обязан неким "грамотным людям", которые грамотно построили образ молодому артисту, пользующемуся бешеной популярностью у миллионов россиян.