Кудрявцева перенесла операцию после ужасного падения на шоу "Звезды"

Врачи запретили Кудрявцевой возвращаться на ТВ после ужасной травмы
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Впереди у журналистки длительная реабилитация после крайне неудачного падения

В 2024 году Лера Кудрявцева успела объявить о расставании с супругом, а затем сильно травмировалась во время репетиции. Медики поставили звезде неутешительный диагноз: Кудрявцева, крайне неудачно рухнув во время съемок шоу "Звезда", получила разрыв передней крестообразной связки.

Лера вышла на связь с поклонниками, рассказав, что в момент падения бедро еще не успело вернуться на место, а нога приземлилась на поверхность – произошло скручивание. Коленная связка разорвалась, и кость "наехала" на голень. К разрыву связки прибавился еще и перелом. 

О возвращении к съемкам в таких условиях нет и речи – врач назначил операцию. В конце февраля Лера рассказала фанам, что 22 февраля ее уже прооперировали.

Теперь Кудрявцевой предстоит длительная реабилитация. Организм восстанавливается после наркоза и сильных обезболивающих препаратов. 

"Всегда думала "я – сильная", – откровенничает ведущая с поклонниками, признавшись, что реальность внушила ей обратное.

Кудрявцева, тем не менее, продолжает выкладывать больничный контент. Телеведущая даже рассказала, как ее оперировали: вырезали из голени сухожилие, и с помощью титановых шурупов "прикрутили" его в колено.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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