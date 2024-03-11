Весна будет вовсю стучаться в двери в марте - синоптик

Россиян предупредили о мартовском "нашествии" весны
Фото: Aleksey Smyshlyaev/www.globallookpress.com
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Никаких похолоданий не ожидается

В середине марта, уже с 11 числа, весна с полной уверенностью вытеснит все остатки зимы, заявил глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Как указал эксперт, это будет первая неделя, на которой весна уже прочно начнет устанавливаться в средней полосе европейской части страны. Все будет начинаться с теплого воздуха, который жители указанных регионов ощутят уже завтра. С 12 марта температура воздуха в Москве прогреется до 4 градусов тепла – при этом осадков не ожидается.

На протяжении всех рабочих будней в середине месяца небо будет довольно солнечным. А в течение нескольких дней воздух прогреется до 7 градусов тепла.

Первый месяц весны, указал синоптик, будет довольно сухим. Обещают только слабые осадки в выходные, однако погодные условия не будете кардинально изменены.

Никакого похолодания, указал синоптик, не ожидается – только серьезное потепление.

А ранее россиянам заявили, что лето-2024 в России будет самым жарким за всю историю наблюдений. Уличные градусники в городах на средней полосе России будут показывать в среднем 35 градусов жары.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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