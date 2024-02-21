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Армия любителей шашлыка бессчетна. Ароматное мясо, пожаренное на шампурах и мангале, по праву носит титул любимого блюда на пикниках или загородном отдыхе. Рецепт у каждого свой. Кто-то колдует с приправами, кто-то делает особенный маринад. Итак, готовим шашлык.
2. Поперчите маринад и как следует размешайте.
3. Свинину или говядину нарежьте некрупно и сложите в большую чашу.
4. Вылейте маринад в чашку с мясом, постаравшись закрыть его целиком.
3. Накройте крышкой, а лучше пищевой пленкой и поставьте в холодильник минимум на 2 часа. Лучше до утра – промаринуется лучше.
4. При нанизывании мяса чередуйте его с помидорами, сладким перцем (если любите) и луком.
5. При жарке переворачивайте шашлыки, чтобы образовалась корочка, или просто прожаривайте минут 20.
5. Разложите шампуры или снятый с них шедевр на листы салата или зелень, которой выстелите блюдо.
Приятного аппетита!
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