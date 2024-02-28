Бесподобный стейк в медово-горчичном соусе: от такого мяса легко сойти с ума

Бесподобный стейк в медово-горчичном соусе: от такого мяса легко сойти с ума
Фото: www.globallookpress.com
Такие блюда покоряют не только желудки, но и сердца

Предлагаем читателям сотворить настоящее кулинарное чудо в домашних условиях – стейк, в котором будет сочетаться сахар с солью. Изюминка же будет заключаться в невероятном аромате яблока и корицы.

Потребуется четыре куска вырезки, каждая примерно по 220 граммов, лимон, салат и масло. Ну а для самого соуса нам понадобится пять столовых ложек дижонской горчицы, 1 ст. л. кальвадоса, 2 ложки яблочного сока, 1 ст. л сока лимона, ложка меда, чайная ложка молотой корицы и соль. 

Способ приготовления

1. Размешиваем с кальвадосом, яблочный и лимонный сок, добавляем понемногу мед, корицу и присаливаем. Как следует размешиваем все до получения однородной констистенции.

2. Распределяем все на пару зон (в идеале, конечно, готовить на углях, но можно приготовить и на плите). На раскаленную поверхность кладем стейк, обжаривая с одной стороны в течение пары минут. Переворачиваем и промазываем готовую сторону нашим волшебным соусом.

3. Далее перекладываем стейки в зону меньшего нагрева, переворачиваем и вновь хорошо проходимся соусом. Обжаривайте до предпочтительного для вас состояния, попутно переворачивая и смазывая с обеих сторон соусом.

4. Подаем с тонко нарезанными ломтиками лимона на салатных листьях.

Ранее мы делились рецептом маринада для шашлыка с французским сочетанием ингредиентов.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

Названа вероятная причина рака у Кейт Миддлтон

Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни

Киркоров публично оскорбил Пугачеву

Артист описал бывшую супругу одним словом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей