Феерически вкусная форель в духовке: лучший праздничный ужин

Просто приготовьте это и семья будет в восторге

Рецепт несложный, но на выходе получится настоящее ресторанное блюдо прямо дома. Особенно если его красиво украсить при подаче. Семья надолго замолчит, уплетая вкуснятину.

Сочное, вкусное, полезное блюдо понравится всем. А приготовить его сможет даже неопытная кулинарка – испортить тут просто нечего.



Ингредиенты:

Форель – 1 кг

Лимон – 1 шт

Масло оливковое – 2 ст л

Перец, соль, специи для рыбы – по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Если рыба целая, очистите и выпотрошите ее, а затем промойте. Стейки просто сполосните под проточной водой и снимите лишнюю влагу бумажным полотенцем.2. Натрите рыбу специями, солью и перцем. Чуть сбрызните соком лимона и отложите на 20 минут. Для насыщенного вкуса в маринад можно добавить траву: базилик или розмарин, например.3. Духовка должна быть заранее разогрета на 180 градусов. На противне разложите пергамент, а лучше фольгу.4. Рыбу выложите сверху. Если это целые рыбины – заверните ее в фольгу. Если стейки – просто прикройте вторым листом.5. Запекать рыбу следует около получаса. Зависит от ее размеров. Чтобы корочка получилась хрустящей, перед тем как закрыть духовку, форель можно намазать оливковым маслом. Чтобы понять, готово ли, как пишет женский журнал "Клео.ру" , можно, ткнув рыбу зубочисткой. Легко выходит? Значит, готова. Важно не передержать форель, чтобы не стала сухой.6. Переложите запеченную рыбу на тарелку. Можно сначала выстелить ее листьями салата.7. Вокруг рыбки положите ломтик лимона и несколько помидорок-черри.8. Подавайте с любимым гарниром.

Приятного аппетита!

Ранее мы писали, что рыбу полезно есть и в сезон аллергии.



