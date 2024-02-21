Идеальный рецепт на обед для всей семьи

Гречневая каша, рассыпчатая и сухая, у многих ассоциируется с диетами. Однако приготовить гречку так, что вся семья попросит добавки, легко и просто. Предлагаем вам порадовать родных блюдом по-купечески. Рецепт крайне простой и от хозяйки не потребует специальных навыков.

Ингредиенты:

Гречневая крупа — 200 гр.

Фарш (любой) — 600 гр.

Лук — 1 шт.

Морковь — 1-2 шт.

Чеснок — 2 зуб.

Перетертые томаты или томатная паста — 1 ст.л.

Вода — 0,5 л.

Соль по вкусу.

Приготовление:

Для начала подготовьте все продукты и выложите перед собой, чтобы они были в легком доступе. Овощи необходимо измельчить: морковь — на терке, чеснок — через пресс, а лук мелко шинкуем. Немного растительного масла разогреваем в глубокой посуде с толстыми стенками и обжариваем на нем морковь и лук. Не забывайте постоянно мешать. К овощам отправляем нарубленный чеснок и тушим еще немного, пока не появится аромат. Затем приступаем к приготовлению мяса. Фарш необходимо добавить к овощам и обжаривать, пока он не потемнеет. Гречка по-купечески почти готова. На этом этапе необходимо засыпать в кастрюлю тщательно промытую крупу и залить чистой водой. Когда каша закипит, убавьте огонь до минимума и продолжайте тушить до полного испарения воды. На это потребуется порядка получаса. Каша по-купечески готова. Приятного аппетита!

Ранее мы рассказали, стоит ли мыть крупу перед готовкой.