Названы самые лживые знаки зодиака

Некоторые отличаются особенной склонностью к вранью

Дата рождения играет определенную роль в формировании характера человека. Оказалось, что знак зодиака может сказаться и на том, насколько легко человеку дается говорить неправду.



Телец

Тельцов сложно назвать патологически лживыми людьми, однако если обстоятельства вынуждают, представители этого зодиакального дома могут пойти на вранье. Впрочем, такой неблаговидный поступок всегда имеет под собой очень серьезные основания. Просто так вешать людям лапшу на уши Тельцы не будут.

Весы

Весы не особо болтливы и открыты, а поэтому склонны использовать ложь для того, чтобы обезопасить собственные границы. Представители этого зодиакального дома могут пойти на вранье для того, чтобы отвязаться от слишком навязчивого человека. Весы очень не любят, когда лезут к ним в жизнь.

Козерог

Козероги всегда стараются с максимальным комфортом устроить свою жизнь. Если для достижения цели потребуется соврать, они легко пойдут на такой шаг. Козероги считают, что в борьбе за доминирование и комфорт все средства хороши.

К слову, ранее были названы самые жадные знаки зодиака.