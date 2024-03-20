Трем знакам зодиака пообещали успех в конце марта

Трем знакам зодиака пообещали успех в конце марта
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Некоторые могут рассчитывать на щедрость судьбы

Звезды подсказывают, что представители трех зодиакальных домов к концу первого весеннего месяца окажутся в числе баловней вселенной.

Овен

Овнам будет везти в финансовой сфере. Возможно, от работодателя поступит интересное предложение или найдется новый источник дохода. Самое главное – не терять время и успеть схватить удачу за хвост.

Дева

Девам звезды обещают приятные перемены в личной жизни. Возможно, ваши отношения с любимым человеком выйдут на новый уровень. Или же на жизненном пути наконец-то повстречается подходящий партнер.

Водолей

Водолеи почувствуют, что черная полоса сменяется на белую. Представителям этого зодиакального круга будет везти во всех сферах жизни. Они могут рассчитывать на приятные подарки, неожиданные финансовые поступления и проявление нежности со стороны близких людей.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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