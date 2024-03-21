Какие знаки зодиака самые злопамятные

Какие знаки зодиака самые злопамятные
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Некоторые хранят негативные эмоции годами

Знак зодиака, под которым человек родился, оказывает серьезное влияние на его жизнь. Некоторые черты характера формируются именно под воздействием созвездий. Так, представителям ряда зодиакальных домов присуща злопамятность.

Овен

Овны по своей природе очень упрямые. Именно поэтому они часто попадают в конфликтные ситуации и до последнего стараются доказать свою правоту. Такой подход к жизни создает немало неприятных ситуаций. При этом о конфликте с соперником Овен может помнить долгие годы и таить обиду.

Лев

Львы часто являются носителями такого порока, как тщеславие. Если представителя этого зодиакального круга победили в споре, а еще хуже – обидели, он очень долго может вынашивать план мести.

Рыбы

Также к злопамятным людям можно отнести Рыб. Эти люди часто не дорожат отношениями с окружающими. Если представители этого зодиакального круга решат, что их обидели или оскорбили, они легко могут разорвать связь, которая выстраивалась долгие годы.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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