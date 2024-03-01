Три знака Зодиака ждут проблемы на работе в марте: кому искать новые вакансии

Начало весны не для всех будет успешным

Сегодня, 1 марта, в свои права вступила долгожданная весна. Обычно этот сезон года сопровождается повышением энергетического уровня и готовностью к новым завоеваниям. Однако представителям некоторых зодиакальных домов звезды сулят серьезные проблемы.





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