Ивлеева призналась, что была в Донбассе

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Блогер Анастасия Ивлеева впервые за несколько месяцев после скандальной вечеринки решилась на интервью. За это время знаменитость пересмотрела свое поведение, чтобы реабилитировать собственное имя в глазах общественности.
Ведущая стала участницей шоу Луки Ебкова, в котором поговорила с ним на острые темы. Девушка рассказала, что ей пришлось пережить вскоре после "почти голой" вечеринки и какое внимание к ней проявили силовые структуры. Ивлеева призналась, что в офисы ее компаний пришли с обысками и буквально растаскали все внутри.
"Я была на Донбассе", – сказала она.
В последний раз Анастасия Ивлеева выходила на связь с публикой, когда в России проходили президентские выборы. Она публиковала фото в избирательном участке и говорила, что выбрала своего кандидата.
В конце прошлого года блогер столкнулась с серьезной травлей из-за прошелшего мероприятия в клубе "Мутабор" с участием многих знаменитостей. После этого она сделала пожертвование благотворительным фондам.
Ранее стало известно, что Ивлеевой назначили штраф в 50 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. Знаменитость решила обжаловать решение, а ее судья крайне неодобрительно высказался о вердикте.
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