Подруга Михаила Ефремова напомнила о его проблемах со здоровьем

Артист резко постарел

Четвертый год популярный российский актер Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии. Знакомые знаменитости в ужасе от того, как сильно он изменился за это время. Известный ресторатор Татьяна Беркович, которая близко общается с артистом и после его заключения, поделилась тревожной информацией.



Бизнесвумен рассказала, что Михаил Ефремов сильно сдал. В свои 60 лет он выглядит на все 80. Дело в том, что пожилой артист, который никогда не отличался стремлением вести здоровый образ жизни, с годами стал чувствовать себя все хуже. Беркович утверждает, что у актера тяжелое заболевание легких, которое нуждается в особом лечении, уходе и комфортных условиях.



Подруга заключенного артиста сообщила, что у него обострились аллергии, выпали зубы, а общее состояние организма вызывает серьезные опасения. Предпринимательница считает, что 3,5 года, которые артист провел за решеткой – достаточное наказание за преступление.



"Он сидит уже три с половиной года, он умирает, у него здоровья не осталось, у него тяжелейшее заболевание", – заявила она.



Татьяна, как и другие друзья Михаила, очень надеется, что Ефремову удастся выйти на свободу по УДО. Пока же Михаил продолжает расплачиваться за устроенную им страшную аварию, в которой погиб человек.

К слову, ранее стало известно, когда Михаил Ефремов может выйти из тюрьмы.

