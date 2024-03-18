Глызин рассказал о попавшем под обаяние жены арестованного Ефремова внуке

Алексею Глызину идет 71-й год. О том, какой он отец и дедушка, музыкант рассказал корреспонденту "Утро.ру".

Игорь Глызин (род. 12.12.1992), младший сын Алексея Глызина, какое-то время играл в группе знаменитого отца на концертах и съемках. "А потом он решил, что может заниматься более серьезными вещами – сам компилирует, пишет, режиссирует, занимается постановками для спортивных команд, – рассказал "Утро.ру" исполнитель хита "Зимний сон". – По образованию сын – режиссер и режиссер звука, он учился в Институте современного искусства у Софьи Кругликовой (пятая супруга отбывающего срок в колонии Михаила Ефремова – Прим. ред.), которую студенты обожают".

"Я для детей и внуков – не артист, а просто папа и дедушка, обычный человек, – уверяет Глызин. – А артист я только на сцене".

У музыканта подрастает внук – Денису Глызину в апреле исполнится 19 лет. "Он учится в университете – занимается географией, изучает нашу планету и побывал уже в каких-то отдаленных уголках нашей необъятной родины. Даже был на Полярном круге в исследовательском центре Московского университета. Жил внук в палатке и понял, каково это. Словом, будет Миклухо-Маклаем (смеется)".

Что же касается отношений с внуком, то Глызин говорит так: "Когда мы общаемся, он относится ко мне с уважением, за что уже спасибо. Ведь сейчас пошли такие детки и внуки, которые не всегда прислушиваются к мнению предков, что часто становится причиной недопонимания".